Há 40 anos que Eddie Murphy faz as pessoas rir. Começando no stand-up e nas participações regulares no programa de comédia 'Saturday Night Live', o ator e comediante rapidamente deu o passo para a grande tela, aparecendo numa série de filmes de grande sucesso, incluindo 'O Caça Polícias', 'Os Ricos e os Pobres' e 'O Professor Chanfrado'.

O papel mais dramático em 'Dreamgirls' (2006) valeu-lhe uma nomeação aos Óscares e um Globo de Ouro. Quarenta anos depois, Murphy ainda faz piadas e conquista novos públicos pelo mundo inteiro.

Clique na galeria e relembre os momentos clássicos de comédia de Eddie Murphy, que esta sexta-feira, 3 de abril, completa 59 anos.

