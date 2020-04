O pai de Diana Chaves celebrou mais um aniversário esta quarta-feira, 1 de abril, data que não foi comemorada como é habitual. Com a pandemia do novo coronavírus, a atriz mantém-se em sua casa, longe do progenitor, e não conseguiu estar presente neste dia.

Por isso, destacou a data na sua página do Instagram, onde além de lamentar o facto de não haver festa, revelou os cuidados que tem tido com o progenitor nesta fase complicada que o mundo atravessa.

"O meu paizinho querido faz anos hoje [1 de abril]! Não podemos fazer-lhe uma festa, nem dar-lhe beijinhos. Mas vamos continuar a deixar-lhe as compras à porta e a ligar-lhe todos os dias, até que tudo volte à normalidade", escreveu Diana Chaves na legenda de uma fotografia do pai.

