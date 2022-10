A modelo Shanina Shaik deu à luz o primeiro bebé em comum com Matthew Adesuyan, como anunciou no Instagram.

Numa publicação que fez na rede social no mês passado, a australiana contou que deu as boas-vindas ao bebé Zai Adesuyan, tendo partilhado ainda uma carinhosa fotografia do menino.

Na legenda, a modelo explicou que está agora a aproveitar esta nova fase da sua vida e a ajustar-se a este novo papel: ser mãe. "Trazer vida a este mundo é um belo desafio", acrescentou, sem deixar de destacar o quanto estão felizes.

