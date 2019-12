Viktoria Odintcova alega que Cristiano Ronaldo, Neymar e Lewis Hamilton enviaram-lhe mensagens no Instagram e ainda está em contacto com o automobilista e o futebolista brasileiro.

Uma revelação feita durante a sua presença no programa Makarena, no YouTube, após ser questionada sobre se alguém do universo dos famosos, como Cristiano Ronaldo, já tinha colocado um 'like' numa das suas fotografias publicadas na rede social.

De acordo com Viktoria, a mensagem de CR7 foi enviada já há muito tempo e apenas escreveu: "Oi, tudo bem?". "Apaguei a mensagem e não respondi", contou a manequim.

"A pessoa mais famosa da minha lista telefónica é o Lewis Hamilton. A última vez que ele me enviou uma mensagem foi no meu aniversário, no dia 15 de novembro, para me dar os parabéns. Somos amigos, apenas mandamos mensagens e ligamos um ao outro às vezes. Ocasionalmente vou assistir às corridas dele, a última vez foi em Sochi [Rússia]. Somos amigos há três anos. Quando o conheci, mal conseguia falar inglês, só conseguia perceber", partilhou.

Sobre Neymar, Viktoria explicou que conheceu o jogador brasileiro através de Lewis. "Ele é uma pessoa normal, nós trocamos mensagens no Instagram", acrescentou.

De acordo com o Daily Star, a modelo é uma das maiores estrelas do Instagram na Rússia, somando, até ao momento, mais de cinco milhões de seguidores na rede social.

