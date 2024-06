Ricardo Oliveira surpreendeu os seguidores das redes sociais ao anunciar, este sábado, dia 1 de junho, que será pai pela primeira vez muito em breve, fruto da relação que mantém com Victoria Matthes.

O modelo partilhou imagens de uma ecografia e da namorada já com barriguinha de grávida, aproveitando a legenda para escrever: "Um mais um é… três! Aqui vamos nós! Um mundo pela frente e muito amor para dar".

Vale recordar que Ricardo Oliveira, antes de assumir a sua atual relação, namorou com a ex-concorrente do 'Big Brother' Jéssica Nogueira e com a cantora Áurea.