Lily Aldridge posou ao lado da filha, Dixie Pearl, de 11 anos, para mostrar as joias Tiffany & Co que ambas estavam a usar. No entanto, foram as semelhanças físicas da menina com a mãe e o pai, Caleb Followill, que mais se destacaram.

"Como ela está tão grande, linda como a mãe", disse uma seguidora, referindo-se à pequena Dixie.

"Ela é uma combinação doce dos seus pais", comentou outra. "Uau, 50/50 teu e do Caleb", pode ainda ler-se entre as várias reações.

De recordar além da menina, Lily Aldridge e o músico dos Kings of Leon têm ainda em comum o pequeno Winston Roy, de quatro anos.

