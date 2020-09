Lala Kent prepara-se para ser mãe do primeiro filho em comum com o noivo, Randall Emmett, como a modelo revelou, esta quarta-feira, no seu podcast 'Give Them Lala ... With Randall'.

Ao destacar o seu 30.º aniversário, a manequim disse: "Ganhei o melhor presente, o meu corpo também ajudou... Estou grávida".

Recorde-se que Kent está noiva de Emmett, de 49 anos, desde 2018. O casamento ainda não foi realizado porque acabaram por adiar o grande dia por causa da pandemia da Covid-19

Este é o primeiro filho de Emmett com Lala, mas o produtor já é pai de London e Rylee, fruto do casamento terminado com Ambyr Childers.

