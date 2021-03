Aos 27 anos, a modelo Hunter McGrady espera o nascimento do primeiro filho, fruto do casamento com Brian Keys, confirmou à People.

"Estamos muito entusiasmados e emocionados por dar as boas-vindas a este pequeno bebé", disse McGrady à revista numa declaração em exclusivo.

"Depois de um 2020 tão atípico, parece o arco-íris no fim da tempestade", realçou.

Uma notícia que foi também destacada na página de Instagram da modelo, onde partilhou uma imagem da sessão fotográfica que fez com Jessica Elbar. Uma publicação onde se mostra "ansiosa" para ver nascer o seu bebé.

