Alyson Eckmann está a tornar-se notícia um pouco por todo o mundo com uma revelação inesperada que envolve Cristiano Ronaldo.

A modelo americana contou na rede social Tik Tok que esteve com o craque português num evento e que foi convidada pelo mesmo a passar a noite na casa dele.

"Eu disse que não porque tinha de trabalhar no dia seguinte. Eu sabia o que iria acontecer se fosse a casa dele", explicou, brincando depois com a situação. "Poderia estar no lugar da Georgina".

Alyson Eckmann diz que chegou a ir até à casa do jogador, ainda que apenas para beber "algumas taças de champanhe". Perto das 03h00, a modelo terá pedido que Ronaldo chamasse um motorista para a levar a casa, mas o craque pediu que ela ficasse com ele..

Foi aí que, rejeitando esse convite, Eckmann decidiu ir-se embora, tendo trocado mensagens com Ronaldo durante mais de um mês.

O convite em causa foi feito antes do jogador português ter iniciado o namoro com Gio Rodríguez.

