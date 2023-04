A polémica parece não ter fim à vista. Depois de Júlia Calsing ter dito que recebeu bilhetes para um jogo do Flamengo e que estes lhe foram oferecidos por David Luiz, o jogador veio a público negar tudo. Agora, há novos desenvolvimentos.

A modelo, conhecida pela venda de conteúdos de adultos na plataforma Onlyfans, falou com a revista Quem e garantiu não só que conhece o ex-benfiquista, mas também que os dois chegaram mesmo a ter um encontro.

"Já o conhecia, mas não tínhamos uma relação profunda. Saímos apenas uma vez. Conhecemo-nos pelo Instagram. Pessoalmente, vi-o apenas uma vez. Só me manifestei porque comecei a receber ódio após ele inventar essa história de que não me conhecia e que não havia me dado o bilhete. Recebi muito ódio por ele ser um homem casado, enrolado e não me ter dito isso", contou Júlia Calsing, citada pela Quem.

Importa lembrar que David Luiz, quando negou ter sido ele a oferecer o bilhete em causa, contou que o mesmo foi entregue pelo irmão, Gustavo.

David Luiz é casado com Bruna Loureiro, com quem tem duas filhas.

Leia Também: David Luiz, ex-Benfica, envolvido em polémica com modelo. "Chama o VAR"