David Luiz viu-se obrigado a esclarecer uma polémica que, segundo alega, foi gerada pelo próprio irmão.

Júlia Calsing, uma modelo conhecida por vender conteúdos íntimos na plataforma Onlyfans, partilhou nas redes sociais uma fotografia de um bilhete para o jogo do Flamengo contra o Ñublense, no Maracanã, alegando que a oferta foi feita pelo ex-jogador do Benfica.

O defesa central, que é casado com Bruna Loureiro, explicou depois que o bilhete em causa foi oferecido pelo irmão.

"Chama o VAR. Quem faz a gestão dos meus ingressos é o meu amigo e irmão Gustavo. Essa menina foi convidada por ele. Segue o jogo. O que você está arrumando, Gustavo", disse o jogador, citado pela revista Quem.

Vale lembrar que David Luiz tem duas filhas, fruto do relacionamento com Bruna Loureiro.

