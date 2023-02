Daniella Chávez garante que teve um caso com Cristiano Ronaldo e disse-o ao mundo através do Twitter. Um tema que tinha sido falado em 2015 e que voltou a estar no centro das atenções.

De acordo com o jornal Marca, Daniella Chávez diz que tem um vídeo que comprova a sua afirmação, mas que se recusa a divulgá-lo publicamente por respeito à privacidade de CR7.

Entre as publicações que fez no Twitter, a modelo chilena realça que o que teve com Cristiano Ronaldo "foi só sexo".