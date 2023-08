A modelo venezuelana Ariana Viera morreu no passado mês de julho, aos 26 anos, após um acidente de carro em Orlando, na Florida. A jovem ainda foi socorrida no local, mas sofreu um enfarte decorrente do acidente e não resistiu.

A notícia foi confirmada agora pela mãe da modelo, Vivian Ochoa, que explicou que a filha ia a conduzir cansada, depois de vários compromissos de trabalho, pelo que adormeceu ao volante e embateu num camião.

"A minha menina adormeceu, estava muito cansada", afirmou em entrevista ao Telemundo31.

Ariana ainda deu entrada no hospital, mas não recuperou dos ferimentos, vindo a perder a vida no centro hospitalar, rodeada pelos seus entes queridos.

A jovem preparava-se para fazer parte dos concursos Miss América Latina 2023 e Miss Mundo 2023.

© Instagram/Ariana Viera



