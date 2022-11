A Miss Grand Argentina e a Miss Grand Porto Rico 2020 casaram, na sexta-feira, dia 28 de outubro, e deram a notícia ao mundo através de um vídeo publicado nas redes sociais.

Na compilação de imagens vê-se Mariana Varela e Fabiola Valentín, que se conheceram no concurso de beleza e mantiveram o relacionamento privado até agora, em diversos momentos românticos, incluindo o pedido de casamento.

"Depois de decidir manter o nosso relacionamento privado, abrimos as portas para ele num dia muito especial: 28/10/22", escreveram as duas modelos numa publicação conjunta partilhada no Instagram.

A festa de casamento, segundo o site Primeira Hora, realizou-se em Porto Rico.

O Miss Grand Internacional é um concurso de beleza tailandês, realizado anualmente num país anfitrião. Tal como no Miss Universo, nesta prova as representantes de cada país lutam pela coroa de Miss, com a qual ficarão durante um ano.