Episódio aconteceu no bastidores do filme 'End of Days'.

Miriam Margolyes e Arnold Schwarzenegger contracenaram juntos no filme 'End of Days', em 1999, mas a experiência não foi positiva para a atriz. Aos 81 anos, Margolyes recordou um episódio vivido nos bastidores com o então colega. "Ele é um pouco 'cheio de si próprio'. Foi muito rude. Ele peidou-se ao pé de mim. Eu também me peido, claro que sim, mas não o faço ao pé das outras pessoas. Ele fê-lo propositadamente, mesmo ao meu lado", contou indignada numa entrevista, citada pelo Daily Mail. Leia Também: Schwarzenegger recusou sustentar o filho após terminar a faculdade Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram