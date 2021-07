Miranda Lambert está de luto. A amiga de quatro patas da artista morreu, como contou na sua página de Instagram.

Esta quinta-feira, a cantora country, de 36 anos, despediu-se da sua cadelinha depois de terem estado juntas ao longo dos últimos 13 anos.

"Tivemos que nos despedir da nossa doce Jessi. Comecei a amá-la e a ser sua mãe há 13 anos e meio", começou por dizer numa homenagem feita na rede social, e onde publicou uma série de fotografias de Jessi com o seu irmão, Waylon.

"Encontrei-a com o seu irmão, Waylon, na beira da estrada em Oklahoma em janeiro de 2008 no meio de uma tempestade de granizo. Tinham seis semanas de vida", recordou. "A minha mãe estava no carro comigo e estávamos a ouvir o álbum 'I'm Jessi Colter'. Foi assim que eles ficaram com os seus nomes", acrescentou.

Uma despedida que chega depois de ter perdido o patudo Waylon em outubro do ano passado. "Sei que ela sentia muita falta dele e estamos muito gratos por ter tido mais tempo de vida. Hoje eles estão juntos", disse. "Despedimo-nos dela com a música 'Storms Never Last', do mesmo disco que ela ouviu tocar na primeira vez que a coloquei no carro", contou.

Veja a publicação na íntegra:

