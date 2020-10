Miranda Lambert está de luto. A cantora acaba de perder o amigo de quatro patas, como a própria contou aos fãs, esta quinta-feira, na sua página de Instagram.

"Hoje perdi um dos meus melhores amigos. O meu velho amigo Waylon", começou por escrever a artista, recordando o dia em que conheceu o amigo de quatro patas.

Segundo o que escreveu Miranda, Waylon e a irmã estavam abandonados junto à estrada em Oklahoma, em janeiro de 2008. "Estavam a morrer à fome e de frio", recorda.

"Estava a ouvir Jessi Colter e Waylon Jennings quando eu e a minha mãe os vimos e paramos para trazê-los. Fomos diretas ao veterinário e ele disse-me que o menino não estava muito bem (estava desnutrido e desidratado) porque tudo o que encontrassem para comer enquanto estavam na rua, ele deixava sempre a irmã comer primeiro. Ele fez isso quase toda a sua vida", acrescentou.

Na altura disseram a Miranda que "ele provavelmente não iria sobreviver, mas conseguiu". "Por quase 13 anos. [...] Ele viveu a sua vida sem cercas", continuou, recordando os bons momentos da vida do cão de estimação.

"Sinto-me muito grata pelo tempo que passamos com ele e pelo resto do tempo que passamos com a sua irmã. [...] Estamos com o coração partido, mas felizes por ele agora estar a correr pela ponte do arco-íris e estar à nossa espera quando chegarmos lá. Os cães mudam a tua vida", destacou.

