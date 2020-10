De coração partido, Reese Witherspoon lamentou a morte do amado buldogue francês, Pepper, que partiu no início desta semana após perder uma batalha contra o cancro.

"A nossa doce Pepper morreu ontem. Meu Deus, ela era um membro da família tão leal e dedicada. Estou com o coração partido, mas também estou profundamente grata por todo o amor e conforto que ela trouxe à nossa família. Agora ela está no paraíso dos cães, para onde vão todos os grandes animais de estimação. A perseguir bolas de ténis, a correr nos campos abertos de flores silvestres e a ser a rainha que é. É nisso que acredito. Vamos amar-te sempre, Pepper", escreveu a atriz na sua página de Instagram, esta terça-feira, dia 20 de outubro.

Por sua vez, a filha, Ava, também se despediu de Pepper com uma emotiva homenagem. "Hoje é um dia difícil", começou por escrever também esta terça-feira. "A nossa doce menina, Pepper, morreu ontem à noite de cancro", acrescentou, referindo que a cadela já lutava contra a doença "há meses".

"Quando pensávamos que ela estava a melhorar, as coisas pioraram", contou, explicando que a cadela partiu "cercada por aqueles que a amam".

"Se a conheceu, sabe que ela era especial. Era inteligente, atrevida e adorava abraçar. Ela gostava de brincar no quintal com o nosso labrador, Hank, e deixa todos a rirem com os seus 'zunidos' surpreendentemente rápidos pela casa. Ela também tinha uma maneira única de se expressar com pequenos ruídos engraçados que soavam como se fossem de algum tipo de pombo", acrescentou, recordando os melhores momentos que viveu com a amiga de quatro patas.

"Pepper era simplesmente a melhor, e eu disse-lhe repetidamente o quão perfeita achava que ela era. Esta miúda ajudou-me em muitos momentos difíceis, incluindo alguns da minha adolescência, e serei eternamente grata pelo nosso vínculo. Vou valorizar sempre os momentos em que voltava da faculdade e ela me encontrava na porta, a saltar de alegria, e eu pegava-lhe para que pudesse lamber o meu rosto. Ela realmente sabia como me fazer sentir especial! Por mais triste que esteja e por mais que tenha chorado por tê-la perdido, estou feliz por ela ter tido uma vida tão boa e por já não estar a sofrer. Amo-te para sempre", rematou.

