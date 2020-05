Cláudia Martins, do grupo Minhotos Marotos, partilhou um divertido vídeo no Facebook que arrancou muitas gargalhadas aos seus fãs. Neste momento, a artista faz um pedido no Mcdonald's à desgarrada e improvisando, facto que não passou despercebido.

No programa desta segunda-feira, dia 4, Manuel Luís Goucha mostrou o vídeo aos espectadores.

Veja de seguida a gravação que contou com mais de 40 mil partilhas na rede social.

