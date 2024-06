Mindy Kaling, atriz da série 'The Office', foi mãe pela terceira vez. A novidade foi anunciada pela própria através de uma publicação que fez na sua página de Instagram.

Ao mostrar uma fotografia dos três filhos juntos e ainda uma imagem captada enquanto estava grávida, disse: "No final de fevereiro dei à luz a minha filha, Anne. Ela é o melhor presente de aniversário que podia imaginar".

"Quando as coisas estão difíceis, os meus três filhos são uma grande lembrança da pura alegria na minha vida. Tenho tanto sorte por viver num sítio onde posso fazer isto sozinha, no meu tempo. Obrigada por todas as mensagens de parabéns", completou.

A publicação foi feita na rede social no dia em que a atriz completou 45 anos, esta segunda-feira, dia 24 de junho.

De recordar que Mindy Kaling é ainda mãe de Katherine, de seis anos, e de Spencer, de três.

Leia Também: Já nasceu o primeiro filho de Kelly Baron e Pedro Guedes. Veja a foto