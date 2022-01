Milo Ventimiglia recebeu uma das maiores homenagens de Hollywood: uma estrela com o seu nome no Passeio da Fama.

O ator, de 44 anos, inaugurou a sua estrela esta segunda-feira, 10 de janeiro. Curiosamente, conforme nota a revista People, o nome de Milo está mesmo ao lado do de Mandy Moore, com quem contracenou na série 'This is Us'.

Na cerimónia estiveram presentes outros atores da série, nomeadamente Jon Huertas e Justin Hartkey, bem como a criadora de 'Gilmore Girls', Amy Sherman-Palladino.

"Sou a soma de muitas pessoas que foram importantes e que impactaram a minha vida ao longo dos anos", notou. "Esta estrela representa um grande grupo de pessoas - pode até dizer Milo Ventimiglia, mas na verdade é feita de 26 anos repletos de nomes que estão atrás e à frente das câmaras, a nível profissional e pessoal", sublinhou.

