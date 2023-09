Em 2010, Miley Cyrus deu vida à protagonista do filme 'The Last Song', que fazia par romântico com a personagem de Liam Hemsworth.

O romance saltou do grande ecrã para a vida real e recentemente a cantora e atriz falou sobre essa relação num vídeo partilhado no Tik Tok, onde partilhou que a química entre os dois era "inegável".

“Acho que um dos elementos que fez aquele filme parecer tão especial foi ver dois jovens a apaixonarem-se, algo que também estava a acontecer em tempo real, na vida real", contou.

“A química era inegável e esse foi o início de uma longa relação de dez anos”, acrescentou a artista. Miley e Liam estiveram juntos entre 2010 e 2020, ano em que se divorciaram, depois de se terem casado em 2018.

