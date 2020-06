Miley Cyrus está a ser processada por um fotógrafo que captou uma imagem sua na New York Fashion Week. Isto porque a cantora publicou a referida imagem na sua página de Instagram sem autorização.

De acordo com o Page Six, o fotógrafo, da Chosen Figure, tirou a fotografia quando a artista deixou o desfile de Marc Jacobs, no dia 12 de fevereiro. Uma imagem que foi mais tarde publicada na rede social, tendo recebido 2.618.259 gostos.

"Os réus publicaram a foto no seu site para promover a sua marca", escreve o advogado Richard Liebowitz no processo que também nomeia a empresa de Cyrus. "Os réus não licenciaram a fotografia... nem tiveram permissão ou consentimento do autor para publicar a mesma", acrescentou.

Um processo onde é pedida a quantia de 150 mil dólares, cerca de 130 mil euros.

