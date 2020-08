Não faltaram looks excêntricos, extravagantes e de cortar a respiração na gala dos MTV Video Music Awards. Miley Cyrus foi uma das celebridades que brilhou na cerimónia de entrega de prémios.

A cantora arrasou com um vestido transparente, que deixou em evidência a sua lingerie preta e, claro, a sua excelente forma física.

A look foi combinada com umas luvas feitas com o mesmo tecido usado no vestido, umas sandálias clássicas e joias na mesma linha.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver o look completo:

