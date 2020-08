The Weeknd foi um dos artistas que mais deu que falar na gala da entrega dos MTV Video Music Awards, que decorreu na madrugada deste domingo. Isto porque o cantor apareceu com 'hematomas' no rosto.

No entanto, destaca a imprensa internacional, o artista não estava mesmo ferido e era apenas maquilhagem.

The Weeknd - que levou para casa os troféus de Melhor Vídeo e Melhor R&B, com 'Blinding Lights' - quis representar a rigor o seu trabalho e adotou tal estética para fazer lembrar precisamente o videoclipe de 'Blinding Lights', assim como o visual usado na noite do evento também é o mesmo.

Look que exibiu na sua página de Instagram:

Veja ainda na publicação abaixo a atuação de The Weeknd nos MTV Video Music Awards.

