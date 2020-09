Ao longo do último ano, Miley Cyrus passou por altos e baixos na sua vida amorosa. Depois de terminar o seu casamento com Liam Hemsworth, a cantora ainda esteve em mais duas relações, uma delas com Cody Simpson, as quais acabaram por também não correr bem.

Ora, segundo a imprensa internacional, a artista está disposta a descarregar as suas mágoas na música e, arriscamo-nos a dizer, a fazer 'lavagem de roupa suja'.

Segundo o jornal britânico The Sun, numa das novas canções do seu novo disco Miley faz uma série de referências ao casamento falhado com Liam.

"Nem consigo dizer quantas vezes eu fingi, obrigada a Deus pelos pensamentos na minha cabeça", canta Miley referindo-se à sua vida sexual.

Cyrus e Hemsworth, que começaram a namorar em 2009, casaram em dezembro de 2018. O divórcio chegou em dezembro deste ano.

Por seu turno, o ator parece indiferente a estes ataques. Atualmente encontra-se num relacionamento com a modelo Gabriella Brooks e não poderia estar mais feliz.

