Miley Cyrus recordou o episódio marcante que em 2018 marcou a sua vida. O incêndio florestal que em 2018 deflagrou em Malibu, na California, e que acabou por destruir grande parte da sua casa.

Em declarações ao podcast 'Joe Rogan Experience', a cantora de 27 anos lembrou o momento trágico e revelou que acredita que desde então a sua voz mudou para melhor.

"[A minha voz] está a sair de uma forma completamente nova. Sabes, eu olho para as coisas de uma forma diferente. Estou muito diferente, e, honestamente, a minha voz mudou muito depois do incêndio. Eu consigo cantar melhor depois do incêndio. Foi quase como se algo tivesse sido solto", garante.

O apresentador do podcast, Joe Rogan, confrontou a celebridade com a possibilidade de esta mudança ter ocorrido pelo facto de esta experiência lhe ter trazido uma dor real que agora usa nas suas músicas. "É, talvez tenha sido isso. Talvez eu tenha ganhado isso. Porque percebi que a minha voz melhorou com o trauma", reagiu Miley.

