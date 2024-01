Depois da desistência de Francisco Monteiro, Miguel Vicente tem agora de encontrar um novo rival na casa do 'Big Brother - Desafio Final'. O algarvio parece até já ter uma ideia de quem poderá ocupar esse lugar.

Esta terça-feira, dia 30 de janeiro, Miguel tentou brincar com alguns dos colegas de casa e acabou por abordar Noélia. "Sim, porque é que não brincas com a p******", atirou então Noélia, com Miguel a afastar-se de imediato.

Ainda assim, alguns minutos depois, Miguel quis responder à colega: "Não temos essas confianças para teres essas coisas comigo. Não há confiança entre a gente".

Noélia concordou com Miguel e disse que foi o vencedor da edição de 2022 que tentou brincar com ela. "Não tens de me dizer essas coisas, é confiança a mais. É bom que arrumes as botas", disse ainda Miguel, com Noélia a dizer que apenas "tem ténis" na casa.

Ouça aqui o bate-boca.

