Miguel Vicente levantou rumores de um desafio para o futuro ao decidir partilhar nas redes sociais esta quarta-feira, dia 15 de março, algumas fotografias onde surge ao lado de Cristina Ferreira.

O vencedor do 'Big Brother' não adiantou detalhes na legenda da publicação mas houve logo quem associasse a mesma a uma "dica" sobre o que aí vem.

"Ele já tinha dito num direto que o íamos ver todos os dias... isto é uma dica", atirou uma seguidora.

No entanto, importa ressalvar que as fotografias foram tiradas no cenário do 'Dois às 10', durante a emissão de celebração do aniversário da TVI.

Leia Também: Bernardo Ribeiro, do 'Big Brother', tem nova namorada. Eis as imagens