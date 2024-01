O mês de dezembro foi difícil para a infanta Cristina. Mas, numa altura em que se preparava para assinar o divórcio de Iñaki Urdangarin, colocando definitivamente um ponto final num casamento que durou mais de 25 anos, a segunda filha do rei Juan Carlos e da rainha Sofía recebeu uma boa notícia.

Mãe de quatro filhos - três rapazes, Juan, Pablo e Miguel, e uma menina, a mais nova, Irene - Cristina residia há já vários anos apenas com a filha na Suíça.

No entanto, e após completar 18 anos em junho do ano passado, foi a vez de Irene deixar de viver com a mãe. Durante uns tempos residiu com a avó no Palácio da Zarzuela, em Madrid, enquanto se preparava para rumar à Ásia, onde já se encontra, para fazer voluntariado.

No entanto, a infanta não ficou com o 'ninho vazio'. Miguel, o seu terceiro filho, de 21 anos, está agora a viver com a mãe em Genebra, onde se dedicou a um projeto - que não foi desvendado - e onde continua a estudar.

De recordar que Miguel Urdangarin se licenciou no ano passado em Biologia Marinha, tendo estudado no Reino Unido.

