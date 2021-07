Chegaram ao fim as gravações da nova série da SIC - que estará disponível na plataforma Opto - 'O Pai Tirano'. O elenco incluiu nomes bem conhecidos do público, entre eles José Raposo e o filho, Miguel Raposo.

Querendo evidenciar o fim desta aventura profissional nas redes sociais, Miguel partilhou diversas imagens das gravações, mostrando-se grato pela oportunidade.

"Depois de barbas, bigodes e perucas chegámos ao fim de um feliz caminho. Sabe a pouco. Mas sabe tão bem estar cheio do que este proporciona. Conheci pessoas maravilhosas e voltei a ver gente-maravilha no caminho. O meu pai estava lá e isso faz com que o lugar seja casa, seja ele qual for", nota.

