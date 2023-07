Miguel Moura participou num programa da RTP este sábado, dia 29 de julho, e acabou por receber algumas críticas devido ao seu novo penteado, marcado pelos caracóis.

O cantor, indignado com o que tem lido acerca deste tema, decidiu fazer uma partilha nas redes sociais a explicar o visual e, também, a pedir compreensão a quem o segue.

"Não queria, mas tenho que escrever isto porque necessito. Ontem, como sabem estive na RTP onde apareci com um novo penteado, ou seja 'os caracóis'… que houve algumas pessoas que disseram que não gostavam. Quero deixar aqui escrito que sempre que aparecia penteado com o cabelo para o lado, como costume, aí sim não gostava muito porque esse não é o meu cabelo! O cabelo é ondulado, que quando chega a um tempo a ondulação quer tomar forma pra encaracolar. O que fiz? Com a ajuda do Rúben Farias [barbeiro], foi feito uma mini-ondulação para ajudar nesse sentido", começou por escrever o cantor.

"Eu prefiro usar este penteado, porque é o que está muito mais perto do natural. E acho que eu tenho que me sentir bem com isso e deveriam apoiar porque me sinto bem. Se acham mal, pensem só! Não critiquem. Para quem leu, obrigado pela atenção", concluiu.

Leia Também: Não há duas sem três! Cantora volta a apresentar o 'Somos Portugal'