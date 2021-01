"Seis dias foram suficientes para me destruir. Não quero falar mais. Não quero comer. Parei no meu momento mais construtivo e ele tornou-se destrutivo. Estou decepcionado comigo mesmo. Quero ser uma pessoa melhor", começou por dizer Miguel Herrán, este domingo, no Instagram.

"Primeiro dia em que recebi a notícia que tinha de ficar em casa. Triste, mas feliz. A dominar emoções", acrescentou, referindo-se a uma primeira imagem publicada na rede social.

"Dia 6. Não sou capaz de controlar absolutamente nada", continuou, partilhando outras imagens onde aparece em lágrimas.

"Estou bem! É só uma reflexão que queria partilhar", escreveu ainda, mas muitos seguidores não deixaram de ficar preocupados com a partilha do ator, incluindo a colega e amiga Úrsula Corberó, que também integra o elenco da série 'La Casa de Papel'.

"Oh baby, mas por que estás a chorar", comentou Úrsula Corberó. Veja todas as reações na publicação abaixo:

De referir que cerca de uma semana antes, Miguel Herrán revelou que estava em isolamento por ter estado em contacto direto com um caso positivo de Covid-19.

