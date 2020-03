O músico Miguel Cristovinho usou, esta quinta-feira, as suas redes sociais para se mostrar indignado perante uma situação que considera ser uma "falta de respeito" para com as milhares de pessoas infetadas em vários países do mundo com o novo coronavírus.

A motivar a revolta do músico da banda D.M.A. está uma alegada festa temática sobre o Covid-19 - Corona Party - organizada num bar, em Santa Maria da Feira.

"Alguém que avise a malta que o azeite não confere imunidade ao vírus. Pior que o azeite é a falta de respeito para com as milhares de pessoas infectadas... uma festa temática? que shame man", lamentou o marido de Mia Rose.

Leia Também: Liliana FIlipa reage após ser arrasada por ter ido à praia com os filhos