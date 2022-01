Miguel Cristovinho apoiou a entrada do colega e amigo no 'Big Brother Famosos', da TVI, e decidiu mostrar ao filho que o "padrinho" está na casa mais vigiada do país.

Miguel Cristovinho gravou o pequeno Mateus a ver Kasha na televisão e partilhou esse momento nas stories da sua página de Instagram.

"Não conheces os outros pois não? Ninguém conhece, amor", disse o cantor ao falar dos restantes concorrentes. Veja no vídeo da galeria.

Leia Também: Kasha no 'BB'? Débora Picoito lembra discussão com Bárbara Bandeira