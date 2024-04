Miguel Cristovinho partilhou com os fãs, este sábado, dia 27 de abril, mais fotografias da festa de aniversário que organizou para o filho Mateus, que esta semana completou seis anos de vida.

Na festa estiveram diversas figuras públicas, tais como Carolina Deslandes, Angie Costa, Miguel Coimbra, Kasha, Inês Aires Pereira e Irma, o que motivou uma observação de Cristovinho na legenda das imagens.

"Agora sim, algumas [fotos] do aniversário do Teus. Poucas coisas me deixam mais feliz do que amar os meus e ver os nossos filhos a serem amigos", fez notar o artista.

Vale lembrar que Mateus é fruto do relacionamento já terminado de Miguel Cristovinho e Mia Rose.