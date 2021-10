Depois de terem sido divulgadas imagens de um segurança a agredir um cliente com socos e pontapés num estabelecimento de diversão noturna de Albufeira, Miguel Cristovinho decidiu comentar publicamente o caso.

O cantor destacou na sua página de Instagram o vídeo captado pelas câmaras de videovigilância do estabelecimento e disse: "Albufeira, Rua da Oura. Podia ter sido eu ali, podia ser o meu filho daqui a uns anos. Foi o filho de alguém. Como é que isto ainda não é mais do que óbvio na cabeça das pessoas responsáveis?".

"Seja na segurança pública ou na privada, têm de ser contratadas pessoas que sim, numa situação extrema, tenham capacidade de se defender ou imobilizar alguém que esteja violento num espaço público até chegarem as autoridades, mas principalmente têm de ser contratadas pessoas calmas e com preparação mental para lidar com a realidade! Não gente transtornada que necessita de exibir força despropositada, nem gente que precise de humilhar clientes para obter um falso sentido de respeito", acrescentou.

"Ninguém te respeita por espancares um miúdo indefeso, és só um atrasado mental, frustrado por provavelmente não conseguires manter uma erecção, já que nem para mandares esteróides de forma minimamente decente deves ter neurónios suficientes. Esta palhaçada tem de acabar. Ainda bem que este vídeo viu a luz do dia, foi o clássico 'ele simplesmente começou-me a bater' que depois quase ninguém acredita. Desculpem o grafismo deste conteúdo mas fez-me mesmo muita confusão, este gajo não só tem de ser julgado como nunca mais na vida pode vestir uma farda de segurança", continuou.

Antes de terminar, escreveu ainda: "A malta que está presente no vídeo, viu isto a acontecer e nada fez para impedir ou auxiliar… Espero que a vergonha que sintam neste momento vos faça reagir de forma diferente numa próxima".

Leia Também: GNR investiga agressão de segurança a cliente em discoteca de Albufeira