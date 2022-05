Miguel Azevedo está noivo. A novidade é anunciada pelo próprio através da sua conta oficial de Instagram.

"Ela disse sim", pode ler-se na legenda de um conjunto de fotografias onde a companheira de longa data do músico, Tatiana, exibe o anel de noivado.

Miguel e a namorada conheceram-se no palco. Tatiana era bailarina do cantor popular, que recentemente participou no 'Big Brother Famosos'.

Tatiana revelou no Instagram pormenores sobre o pedido de casamento. A bailarina recebeu do marido um convite para um salto de paraquedas, tendo sido no final surpreendida pela bonita declaração de amor.

"Quando eu pensava que tinha sido surpreendida com um salto de paraquedas, uma aventura a dois, eis que a maior surpresa estava em terra. Após 4500m de altitude.... Uma faixa, um anel e o amor da minha vida", conta.

O casal tem já dois filhos em comum, uma menina e um bebé de meses. Miguel Azevedo é ainda pai de duas outras meninas mais velhas, fruto da sua anterior relação.

