As partilhas de Fernanda Antunes no Instagram não são muito frequentes, e começaram a ser mais raras depois da morte da filha, Sara Carreira, em dezembro do ano passado.

No entanto, uma vez que esta quarta-feira, 22 de setembro, é um dia especial para o filho mais velho, Mickael Carreira, a mãe do cantor fez questão de lhe deixar uma mensagem de apoio.

"Tão orgulhosa deste projeto que o meu filho Mickael Carreira acaba de lançar. Que seja um sucesso, tu mereces", escreveu.

De referir que o artista lançou o 'Duelos e Duetos by Continente', que vai para o ar esta quinta-feira, 23 de setembro. Trata-se de um "programa que junta duetos de artistas incríveis e jogos".

Leia Também: Mickael Carreira lança novo projeto. "Programa que junta duetos"