No final da semana passada, Mickael Carreira recorreu à sua página de Instagram para falar de um projeto muito especial que vai para o ar esta quinta-feira, 23 de setembro.

"Um segredo muito bem guardado que posso finalmente partilhar com vocês! Ao longo dos últimos meses, trabalhei com a minha equipa num programa que junta duetos de artistas incríveis e jogos que vos vão surpreender e muito! Revelo tudo em breve, estou ansioso! Dia 23 de setembro, marquem nas vossas agendas", disse o cantor.

Entretanto, esta terça-feira, deu a conhecer mais detalhes sobre o projeto. "Apresento-vos oficialmente o 'Duelos e Duetos by Continente'. Convidei amigos do mundo da música para vos trazer momentos únicos que vocês vão adorar. Acreditem no que vos digo! Boa música e jogos hilariantes! Dia 23 de setembro, ficará na vossa memória. Tudo disponível no Sapo. Foi tudo produzido e idealizado por mim e pela minha equipa", revelou.

