Michelle Williams e Thomas Kail deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, como informa a revista Us Weekly. Este é o segundo filho da atriz, que já é mãe da jovem Matilda, de 14 anos, fruto da relação com o falecido ator Heath Ledger.

Em dezembro do ano passado, a publicação já tinha avançado com a informação da gravidez da atriz, de 39 anos, tendo revelado também que estava noiva de Kail.

Na altura, uma fonte disse à revista: "Eles estão muito felizes e emocionados por trazerem um bebé ao mundo. Eles gostavam de se casar quando isso acontecer".

Agora, as mais recentes novidades destacam que o bebé já nasceu, mas sem adiantar mais pormenores.

