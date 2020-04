Michelle Obama usou a sua 'voz' para esta quinta-feira deixar um importante alerta sobre a pandemia do novo coronavírus. Mais do que alertar para que fiquem em casa e respeitem as medidas de prevenção, a esposa de Barack Obama quis lembrar todos os que devido à pandemia se encontram agora mais sozinhos que nunca.

"Após várias semanas de distanciamento físico, é tão importante que continuemos a preocupar-nos regularmente com as pessoas de quem gostamos - os nossos amigos, vizinhos, avós e qualquer pessoa que conheçamos e que possa estar sozinha neste momento", começou por escrever a advogada e escritora na legenda de uma rara fotografia onde posa ao lado da sua mãe - Marian Shields Robinson.

"Uma simples mensagem de texto ou uma chamada rápida pode ajudar bastante a que a outra pessoa saiba que não está nisto sozinha. E o benefício vai nos dois sentidos. Para mim, o simples ato de chegar aos meus entes queridos, especialmente à minha mãe, deixa-me sempre mais feliz", explicou Michelle, na esperança de incentivar a que todos façam o mesmo.

Para quem precisa de ajuda sobre qual a melhor de durante a pandemia se manter próximo das pessoas que são importantes para si, a antiga primeira dama dos Estados Unidos da América sugere que sigam as dicas de Mayor Lori Lightfoot.

