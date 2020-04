Hollywood chora esta quarta-feira, dia 22 de abril, a morte de Shirley Knight. A galardoada atriz norte-americana perdeu a vida aos 83 anos, na sequência de "causas naturais".

Foi a filha da atriz, Kaitlin Hopkins, quem confirmou a notícia em declarações ao The Hollywood Reporter.

Importa lembrar Shirley Knight chegou a estar nomeada aos Óscares duas vezes pelos seus papeis em 'The Dark at the Top of the Stairs' (1960) e 'Sweet Bird of Youth' (1962). Em 1976, a artista ganhou um Tony Award pelo seu desempenho em 'Kennedy's Children'.

A estes seguiram-se os prémios pelas suas participações em produções televisivas. Shirley ganhou três Emmys e um Globo de Ouro.

Leia Também: Morreu o ator Tom Lester, da série 'Green Acres'. Tinha 81 anos