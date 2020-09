Michelle Obama continua a chamar a atenção com os temas que aborda no podcast que criou no Spotify. Desta vez, a ex-primeira-dama deu conselhos que podem ser colocados em prática num relacionamento, casamento incluído.

No sexto episódio do seu programa, Michelle esteve à conversa com Conan O’Brien e os dois falaram acerca das diferenças que existem entre os homens e as mulheres no que às relações diz respeito.

Tal como uma equipa da basquetebol, na visão da mulher de Barack Obama, um casal deve trabalhar em conjunto, como uma equipa, sendo que não faz sentido que um seja dominante uma vez que ambos querem ganhar.

Por outro lado, sublinha, a escolha do parceiro/a também é muito relevante. "Tu queres o LeBron [James]. Não queres aquele que ficou no banco e que nem sequer entrou para a equipa, mas normalmente não pensamos muito acerca disto".

Claro que só isto não é garantia do sucesso. Michelle referiu que também ela teve de enfrentar grandes desafios juntamente com Obama.

"Houve momentos em que quis atirar o Barack pela janela. Tenho de dizer que é assim, porque vais conhecer emoções que serão intensas. Mas isso não significa que vais desistir. Esses períodos podem demorar mais tempo. Podem demorar anos. Como não falamos sobre isso, os casais mais jovens enfrentam desafios e estão prontos para desistir porque acham que já não há solução. E tenho a dizer, reparem, se isso estragasse o casamento, então eu e o Barack já tínhamos acabado e recomeçado no nosso casamento, mas temos um casamento muito forte. Se tivesse desistido, se não tivesse seguido em frente nesses tempos difíceis, teria perdido toda a beleza também", completou.

De recordar que em outubro, Obama e Michelle irão completar 28 anos de casamento.

