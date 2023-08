Michelle Obama já teve a oportunidade de comer pratos confeccionados pelos meus chefs do mundo, contudo, a antiga primeira dama nem sempre foi aberta a aventuras no mundo da gastronomia.

No primeiro episódio do podcast 'Your Mama’s Kitchen', apresentado pela jornalista Michele Norris, a mulher de Barack Obama falou da aversão que sempre teve em relação ao pequeno-almoço.

"Era um pouco esquisita para comer. Não gostava de comer nada ao pequeno-almoço. E o meu irmão, que comia sempre, pensava que eu era maluca", confessou.

Assim, Michele revelou que apesar da sua relutância foi "forçada" pela mãe a não falhar a primeira refeição do dia.

"Comi manteiga de amendoim e geleia todas as manhãs até ir para a universidade. Era o que realmente gostava", recorda. "Foi uma espécie de compromisso que fiz com a minha mãe porque tinha amendoins, que é proteína, e um pouco de óleo. Não há nada de errado numa torrada, então porque não tê-la em forma de sandes com geleia?", reflete.

Michelle conta que mudou de ideias já na universidade, quando decidiu passar a comer ovos.