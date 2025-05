Assinala-se este domingo, 25 de maio, o Dia da Mãe em França. Guillaume Lalung fez questão de falar da sua progenitora com uma divertida partilha nas redes sociais.

Ao mostrar imagens dos dois e ainda da sua irmã, o companheiro de Rita Pereira escreveu:

"Feliz dia das mães, mãe Eu amo-te com ou sem o cabelo comprido! E obrigada por me comprares a minha irmãzinha em promoção no mercado de Argenteuil. 56 francos ainda é muito", referiu Lalung.

Veja as imagens abaixo.

