Michel Teló arrancou a semana com as emoções à flor da pele, como destacou nas redes sociais. O pai recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e o artista não podia estar mais feliz com o tão aguardado momento.

"Começámos a semana assim! O meu pai sendo vacinado! Esperámos muito por este momento. Que todos possam ter essa mesma alegria e esperança", escreveu na legenda de uma fotografia do progenitor.

O artista deixou ainda uma palavra de agradecimento a todos os profissionais de saúde e adiantou que tudo indica que a sua mãe seja também vacinada esta semana.

