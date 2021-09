Foram muitas as homenagens a Michael K. Williams que começaram a espalhar-se pelas redes sociais depois da notícia da sua morte.

O ator, de 54 anos, mais conhecido pelos papéis em 'The Wire' e 'Boardwalk Empire', foi encontrado já sem vida no seu apartamento, em Nova Iorque, e suspeita-se de uma overdose de drogas.

"Chocado e triste com a morte do Michael K Williams”, disse o ator Isiah Whitlock Jr. no Twitter. "Um dos melhor irmãos do planeta, com o maior coração. Um ator e uma alma incríveis", acrescentou.

David Simon, o criador de 'The Wire', também confessou estar "muito devastado" com a morte de Michael K. Williams. "Era um homem excelente e um talento raro", destacou.

Por sua vez, Edward Norton, que trabalhou com o ator em 2019 em 'Motherless Brooklyn', partilhou que sentiu "um murro no estômago" quando soube da morte do colega. Na mesma publicação, além dos elogios, mostrou-se também muito grato pelo trabalho que dividiu com o artista e todos os momentos vividos com o mesmo.

Tray Chaney também não deixou de se mostrar "arrasado" com a morte de Michael K. Williams.

Entre as muitas homenagens, Wendell Pierce destacou que o ator era das "pessoas mais gentis". "A profundidade do meu amor por este irmão só pode ser igualada à profundidade da minha dor ao saber da sua partida", escreveu ainda numa das publicações que fez no Twitter.

Já o ator de 'The Walking Dead', Jeffrey Dean Morgan, disse: "Maldição. Perdemos um dos nossos melhores e mais talentosos".

Leia Também: "Não chores por mim". A última publicação de Michael K. Williams