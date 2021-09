A última partilha no Instagram de Michael K. Williams antes de ter sido encontrado morto está a arrepiar os seus fãs.

"Não chores por mim", é o nome e a afirmação em destaque num vídeo publicado pelo ator de 'The Wire'.

Tratam-se de imagens do seu amigo, e "irmão", Tracy Morgan onde este fala sobre o trágico acidente em que se viu envolvido em 2014.

Esta é uma mensagem inoperacional e motivadora onde é passada a mensagem de que não devemos vitimizar-nos e pensar sempre de que há pessoas em situações piores que a nossa.

As autoridades suspeitam que a morte de Michael K. Williams, de 54 anos, pode estar relacionada com uma overdose de heroína. No entanto, nenhuma informação foi ainda confirmada.

Leia Também: Michael K. Williams foi a sessões de terapia após 'Lovecraft Country'