Quando Michael Jackson morreu tinha uma dívida de mais de 500 milhões de dólares, cerca de 467 milhões de euros, segundo documentos a que a revista People teve acesso.

A dívida, segundo a publicação, devia-se aos gastos exorbitantes do cantor. Todos os anos, é referido, o valor aumentava em 30 milhões de dólares, 28 milhões de euros, aponta ainda o Los Angeles Times.

Em 2013, numa audiência em tribunal na qual as circunstâncias da morte de Michael Jackson foram examinadas, foram adiantados detalhes das finanças do músico. À época revelou-se que este gastava sobretudo com doações, presentes, viagens, arte e móveis.

"Ele gastou muito em joalharia", notou William R. Ackerman, contabilista que testemunhou em defesa da AEG Live à época. "Estava assoberbado", completou.

